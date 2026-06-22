Seit Tagen spurlos verschwunden: Wo steckt Christian B. (36)?

Schkopau - Seit Freitagmorgen wird ein 36-Jähriger aus dem Schkopauer Ortsteil Raßnitz vermisst.

Christian B. (36) wird vermisst. © Polizeirevier Saalekreis

Nach Angaben der Polizei wurde Christian B. zuletzt am Morgen des 19. Juni gegen 4.20 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 1,68 bis 1,72 Meter groß

Bekleidung: weißes T-Shirt, blauer Pullover, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose

hat einen Rucksack bei sich

Da es bisher keine Anhaltspunkte zu seinem Aufenthaltsort gibt, hofft die Polizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung.