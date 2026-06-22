Seit Tagen spurlos verschwunden: Wo steckt Christian B. (36)?
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Schkopau - Seit Freitagmorgen wird ein 36-Jähriger aus dem Schkopauer Ortsteil Raßnitz vermisst.
Nach Angaben der Polizei wurde Christian B. zuletzt am Morgen des 19. Juni gegen 4.20 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,68 bis 1,72 Meter groß
- Bekleidung: weißes T-Shirt, blauer Pullover, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose
- hat einen Rucksack bei sich
Vermisste Personen 15-Jährige aus Chemnitz wird vermisst: Wer hat die Jugendliche gesehen?
Da es bisher keine Anhaltspunkte zu seinem Aufenthaltsort gibt, hofft die Polizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung.
Wer den Vermissten gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, soll sich mit seinen Hinweisen unter der Nummer 034614460 beim Polizeirevier Saalekreis melden.
Titelfoto: Polizeirevier Saalekreis