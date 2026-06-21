Autistischer Teenager kommt vom Spielen mit Geschwistern nicht zurück: Er redet nicht mit Fremden
Halle (Saale) - Vom Spielen mit seinen Geschwistern kehrte der 14-jährige Mohammad M. aus Halle (Saale) am Samstagabend nicht zurück. Seitdem wird er vermisst.
Er wurde zuletzt gegen 20 Uhr im Bereich der Neustädter Passage gesehen, informierte die Polizei.
Mohammad leidet unter Autismus und spricht grundsätzlich nicht mit Fremden. Die Beamten haben bisher keine Hinweise darauf, dass sein Verschwinden im Zusammenhang mit einer Straftat steht.
Auf den ersten Blick könnte man den Teenager etwas jünger schätzen. Seine schwarzen Haare sind aktuell etwas kürzer, als auf den Bildern.
Mohammad hatte bei seinem Verschwinden eine schwarze, lange Hose, ein weißes T-Shirt und weiße Schuhe an.
"Alle bisherigen polizeilichen Maßnahmen führten leider nicht zum Auffinden des Jungen", erklärte Sprecher Michael Ripke.
Wer hat Mohammad M. gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Die Polizei Halle nimmt Anrufe unter der Tel. 0345/2242000 entgegen. Darüber hinaus könnt Ihr Euch auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.
Titelfoto: Montage: Polizeiinspektion Halle (Saale)