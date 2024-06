16-Jähriger seit fast einem Monat verschwunden: Er ist wieder da

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete sich der vermisste Jugendliche am gestrigen Donnerstagnachmittag selbstständig in der Kinder- und Jugendeinrichtung in Pechhütte zurück.

Es geht ihm den Angaben zufolge gut. Wo er sich in den letzen Tagen aufgehalten hat, ist nicht bekannt.