Vom IS entführt und an Hamas verkauft: 21-Jährige nach zehn Jahren Gefangenschaft wieder frei

Gaza - Zehn Jahre lang befand sich Fawzia Amin Sido (21) in Gefangenschaft der Hamas. Nun hat die junge Frau ihre Freiheit wiedererlangt.

Fawzia Amin Sido (21) hat ein zehn Jahre andauerndes Martyrium hinter sich. Nun wurde sie mit ihrer Familie wiedervereint. © X/David Saranga

Wie die Jerusalem Post berichtete, wurde Fawzia in einer von den USA und Israel geführten Operation befreit.

Der Einsatz war zuvor von langer Hand geplant worden, konnte aufgrund des Krieges zwischen Israel und der Hamas aber erst jetzt durchgeführt werden.

Fawzia wurde 2014 aus ihrem Zuhause entführt, als die Dschihadisten des Islamischen Staates in weiten Teilen des Iraks Terroranschläge auf jesidische Gemeinden verübten.

Das damals elf Jahre alte Mädchen wurde zunächst vom IS gefangen gehalten, dann jedoch an die Hamas verkauft und in den Gazastreifen verschleppt.

Von den mehr als 6000 Jesiden, die 2014 vom IS im Irak entführt wurden, sind in den vergangenen Jahren etwa 3500 gerettet oder befreit worden. Mehr als 2500 Menschen gelten noch immer als vermisst - die meisten von ihnen werden für tot gehalten.