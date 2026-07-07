47-Jähriger aus Leipzig vermisst: Wer hat ihn gesehen?
Leipzig - Seit Sonntagabend wird der 47-jährige Jens Rene S. vermisst. Die Polizeidirektion Leipzig hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.
S. wurde zuletzt am Sonntagabend in der Reichpietschstraße in Leipzig gesehen.
"Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche", sagte Polizeisprecher Tom Erik Richter.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- scheinbares Alter: 45-50 Jahre
- circa 1,80 Meter groß
- kräftige Gestalt
- kurze graue Haare
Bekleidet war S. zuletzt mit einem dunklen T-Shirt, einer hellblauen kurzen Hose und grünen Badesandalen.
Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die mit dem Vermissten Kontakt hatten oder ihn eventuell gesehen haben und wissen, wo er sich aufhalten könnte.
Wer Hinweise in dem Vermisstenfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Leipziger Kriminalpolizei unter Tel. 0341/96646666 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage/Boris Roessler/dpa/Polizei Sachsen