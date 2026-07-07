47-Jähriger aus Leipzig vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Leipzig - Seit Sonntagabend wird der 47-jährige Jens Rene S. vermisst. Die Polizeidirektion Leipzig hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Jens Rene S. (47) wird seit Sonntagabend vermisst. © Bildmontage/Boris Roessler/dpa/Polizei Sachsen

S. wurde zuletzt am Sonntagabend in der Reichpietschstraße in Leipzig gesehen.

"Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche", sagte Polizeisprecher Tom Erik Richter.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter: 45-50 Jahre

circa 1,80 Meter groß

kräftige Gestalt

kurze graue Haare

Bekleidet war S. zuletzt mit einem dunklen T-Shirt, einer hellblauen kurzen Hose und grünen Badesandalen.