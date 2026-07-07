Vermisstensuche in Zwickau: Mutter und Baby verschwunden

Zwickau - Vermisst! Eine Mutter (24) und ihr Baby (drei Monate) aus Zwickau sind spurlos verschwunden.

Die Polizei sucht derzeit nach einer Mutter und ihrem Baby aus Zwickau. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Wie die Polizei mitteilt, verließ die 24-jährige Nicole zusammen mit ihrem Baby Luca am Montagnachmittag eine Wohneinrichtung an der Straße Hofleite. Seitdem wurden sie nicht mehr gesehen.



So wird die vermisste Frau beschrieben:

1,70 Meter groß

hager

langes, welliges rotbraunes Haar

Ihr Baby wird so beschrieben:

dunklerer Teint als seine Mutter

dunkelbraune Augen und Haare

auffällig buschige Augenbrauen

"Die beiden halten sich vermutlich in Zwickau auf", teilt die Polizei mit. Ein Vermisstenbild könnt Ihr auf der Seite der Polizei anschauen.