Vermisstensuche in Zwickau: Mutter und Baby verschwunden
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Zwickau - Vermisst! Eine Mutter (24) und ihr Baby (drei Monate) aus Zwickau sind spurlos verschwunden.
Wie die Polizei mitteilt, verließ die 24-jährige Nicole zusammen mit ihrem Baby Luca am Montagnachmittag eine Wohneinrichtung an der Straße Hofleite. Seitdem wurden sie nicht mehr gesehen.
So wird die vermisste Frau beschrieben:
- 1,70 Meter groß
- hager
- langes, welliges rotbraunes Haar
Ihr Baby wird so beschrieben:
Vermisste Personen Sie verließ eine Wohngruppe: 16-Jährige aus Seehausen wieder da
- dunklerer Teint als seine Mutter
- dunkelbraune Augen und Haare
- auffällig buschige Augenbrauen
"Die beiden halten sich vermutlich in Zwickau auf", teilt die Polizei mit. Ein Vermisstenbild könnt Ihr auf der Seite der Polizei anschauen.
Nun brauchen die Beamten Eure Hilfe: Habt ihr die Vermissten gesehen? Wisst Ihr, wo sie sich aufhalten? Wenn ja, dann meldet Euch beim Polizeirevier Zwickau unter der Nummer 0375/428102.
Titelfoto: 123rf/foottoo