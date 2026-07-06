Ex-Rocker-Boss seit neun Jahren vermisst: Ermittler nehmen alte Spuren erneut ins Visier

Oldenburg - Neun Jahre ist es her, dass der ehemalige Rocker-Boss Abdullah Rezan Cakici verschwunden ist. Bis heute fehlt von ihm jede Spur. Doch die Polizei gibt nicht auf: Die Beamten nehmen den Fall nun mit modernster Kriminaltechnik unter die Lupe.

Das letzte Bild von Abdullah Rezan Cakici (damals 29) in einer Oldenburger Bankfiliale. © Polizeiinspektion Oldenburg

Der damals 29-Jährige wurde im Juli 2017 als vermisst gemeldet. Seine Spur verlor sich in Oldenburg (Niedersachsen). Bereits die ersten Ermittlungen lieferten damals Hinweise, die den Verdacht eines Tötungsdelikts begründeten. Einen Leichnam fanden die Ermittler allerdings bis heute nicht.

Der Vermisstenfall hat die Polizei nach eigenen Angaben seit dem Verschwinden des Mannes zu keinem Zeitpunkt losgelassen. Immer wieder werden bestehende Spuren und frühere Ermittlungsansätze überprüft, neu bewertet und mit aktuellen Hinweisen abgeglichen - immer mit dem Ziel, das Schicksal von Rezan Cakici aufzuklären.

Die Entwicklungen kriminaltechnischer Untersuchungsmethoden sorgen nun dafür, dass bereits bekannte Spuren erneut in den Fokus rücken.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, nehmen die Ermittler dabei auch Sachverhalte unter die Lupe, die schon früher untersucht wurden, heute aber mit moderner Technik völlig neue Auswertungsmöglichkeiten bieten könnten.