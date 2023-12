66-Jähriger seit einem Monat vermisst: Wer hat den Demenzkranken gesehen?

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem vermissten 66-Jährigen aus Mariendorf. © Friso Gentsch/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Da der 66-Jährige an Demenz erkrankt ist, ist er betreuungsbedürftig. Er spricht Polnisch und nur gebrochen Deutsch.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß

schlanke Statur

kurzes bis mittellanges Haar

zuletzt bekleidet mit einer blauen Jeans und vermutlich einer dunklen Jacke sowie einer Kopfbedeckung

Mithilfe der Veröffentlichung eines Fotos des 66-Jährigen erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung und fragen:

Wer hat den Senior seit dem 4. November gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen?

Falls Ihr Hinweise habt, dann meldet Euch bei der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de.