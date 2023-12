79-Jähriger vermisst: Bernd Ludwig M. braucht dringend Hilfe

Wer hat Bernd Ludwig M. gesehen? © Polizeidirektion Kiel

Wo ist Bernd Ludwig M.? Wie die Polizei mitteilte, verlief die bisherige Suche nach dem 79-Jährigen erfolglos.

Da der Vermisste dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen sei, bitten die Beamten nun um Mithilfe bei der Suche.

Zuletzt wurde Bernd Ludwig M. in der Nähe seiner Wohnanschrift in der Klingenbergstraße in Schwentinental im Ortsteil Klausdorf gesehen.

Es könnte sein, dass er sich auf den Weg nach Marinearsenal und dem Ortsteil Dietrichsdorf gemacht hat.

Der 79-Jährige wird wie folgt beschrieben: