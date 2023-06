85-Jähriger aus Werdau vermisst: Wer hat den Rentner gesehen?

Alle bisherigen polizeilichen Maßnahmen blieben bei der Suche ohne Erfolg. (Symbolbild) © 123RF / chalabala

Die Polizei bittet um die Mithilfe bei der Suche nach Gerhard R. Der 85-Jährige verließ am Mittwochmittag das Pflegeheim Am Brühl in unbekannte Richtung und ist seitdem verschwunden.

Der Senior wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß

kräftige Gestalt

wirkt jünger als 85 Jahre

trägt Brille und Hörgerät

mit einem rot karierten Hemd, grüner Jacke, heller Hose und schwarzen Schuhen sowie einem Sonnenhut gekleidet

Ein Bild des Vermissten kann unter www.polizei.sachsen.de/de/99277.htm abgerufen werden.

Alle bisherigen Maßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg. Vermutlich befindet sich der 85-Jährige im Werdauer Stadtgebiet. Außerdem ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.