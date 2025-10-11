Achtjähriger Junge vermisst: Polizei sucht nach Fabian

Güstrow - Mit einem Großaufgebot von mehr als 100 Kräften sucht die Polizei nach einem achtjährigen Jungen aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern .

Einsatzkräfte suchen mit einem Großaufgebot nach einem vermissten Jungen. © Stefan Tretropp

Nach dem Einsatz von Rettungshunden in einem Waldstück bei Groß Breesen nahe Zehna sollte auch ein Hubschrauber unterstützen, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Zudem sind knapp 50 Kräfte der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege an der Suche beteiligt. Die Rettungshunde-Staffel verfügt auch über eine Drohne.

Der Junge hatte nach Polizeiangaben am Freitag mit Erlaubnis das Haus verlassen. Später sei er allerdings nicht zu der von seiner Mutter vorgegebenen Zeit nach Hause gekommen. Seitdem ist er verschwunden. Die Eltern des Kindes leben getrennt. Fabian lebt bei der Mutter in Güstrow, der Vater wohnt bei Zehna. "Der Junge war möglicherweise auf dem Weg zu seinem Vater", sagte die Sprecherin.

Einsatzkräfte suchten auch das Grundstück des Vaters ab. Es sollte geschaut werden, ob sich der Junge dort versteckt. Es sei zudem noch geplant, auf dem Gelände der Schule des Jungen in Güstrow zu suchen, sagte die Polizeisprecherin.

Zudem sollen Kräfte in einem kleinen Nachbarort Bewohner befragen, ob sie den Achtjährigen gesehen haben.