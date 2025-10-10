Luana, wo bist Du?! 15-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis vermisst
Main-Kinzig-Kreis/Rodgau - Bei der Suche nach der seit Donnerstag (9. Oktober) vermissten 15 Jahre alten Luana H. aus Freigericht im Main-Kinzig-Kreis bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Unterstützung.
Zu diesem Zweck haben die zuständigen Ermittler der Polizei in Gelnhausen auch ein Foto der Schülerin veröffentlicht.
Zuletzt wurde Luana am Donnerstagvormittag in der Hufeisenstraße in Freigericht gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.
Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, liegen aber Hinweise vor, dass sich die Vermisste im knapp 20 Kilometer entfernten Rodgau aufhalten könnte.
Luana wird wie folgt beschrieben:
- 1,66 Meter groß
- schlanke Statur
- lange, braune Haare
- schwarzer Pullover
- schwarze Lederhose
- weiße Sneaker
Zudem erwähnte der Sprecher, dass sich die Jugendliche stark schminke und häufig älter als auf 15 Jahre geschätzt werde.
Hinweise nimmt die Polizei in Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051/827-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
