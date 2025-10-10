Luana, wo bist Du?! 15-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis vermisst

Main-Kinzig-Kreis/Rodgau - Bei der Suche nach der seit Donnerstag (9. Oktober) vermissten 15 Jahre alten Luana H. aus Freigericht im Main-Kinzig-Kreis bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Unterstützung.

Zuletzt wurde die 15-Jährige am Donnerstagvormittag in Freigericht gesehen. © Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Südosthessen

Zu diesem Zweck haben die zuständigen Ermittler der Polizei in Gelnhausen auch ein Foto der Schülerin veröffentlicht.

Zuletzt wurde Luana am Donnerstagvormittag in der Hufeisenstraße in Freigericht gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, liegen aber Hinweise vor, dass sich die Vermisste im knapp 20 Kilometer entfernten Rodgau aufhalten könnte.

Luana wird wie folgt beschrieben: