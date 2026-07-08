08.07.2026 12:03 Alle Suchen waren bisher erfolglos: Wo ist dieser 21-Jährige?

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Die Polizei sucht nach L. Nitsche aus Gatersleben. Der 21-Jährige wird seit dem 5. Juli vermisst und könnte einen Rucksack mit sich führen.

Von Robert Lilge

Gatersleben - Die Polizei im Salzlandkreis sucht derzeit nach einem vermissten 21-Jährigen aus Gatersleben und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. L. Nitsche ist seit dem 5. Juli verschwunden. Wer hat ihn gesehen? © Polizeirevier Salzlandkreis L. Nitsche soll bereits am 5. Juli sein gewohntes Umfeld verlassen haben, berichtet das Polizeirevier Salzlandkreis. Seitdem ist unklar, wo sich der junge Mann aufhält. Bisherige Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Vermisste Personen Ex-Rocker-Boss seit neun Jahren vermisst: Ermittler nehmen alte Spuren erneut ins Visier So wird der 21-Jährige beschrieben: 1,75 bis 1,80 Meter groß

normale Statur mit Bauchansatz,

blaue Augenfarbe, rötliches Haar und Bart

schwarzer Pullover der Marke Nike

schwarze Trainingshose

dunkle Turnschuhe,

führt einen Rucksack mit persönlichen Sachen mit Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Salzlandkreis unter Telefon 03471/3790 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Titelfoto: Polizeirevier Salzlandkreis