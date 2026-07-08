Alle Suchen waren bisher erfolglos: Wo ist dieser 21-Jährige?
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Gatersleben - Die Polizei im Salzlandkreis sucht derzeit nach einem vermissten 21-Jährigen aus Gatersleben und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
L. Nitsche soll bereits am 5. Juli sein gewohntes Umfeld verlassen haben, berichtet das Polizeirevier Salzlandkreis.
Seitdem ist unklar, wo sich der junge Mann aufhält.
Bisherige Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.
So wird der 21-Jährige beschrieben:
- 1,75 bis 1,80 Meter groß
- normale Statur mit Bauchansatz,
- blaue Augenfarbe, rötliches Haar und Bart
- schwarzer Pullover der Marke Nike
- schwarze Trainingshose
- dunkle Turnschuhe,
- führt einen Rucksack mit persönlichen Sachen mit
Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Salzlandkreis unter Telefon 03471/3790 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Polizeirevier Salzlandkreis