Arian (6) bereits vier Wochen vermisst: So macht die Polizei jetzt weiter

Bremervörde - Der Vermisstenfall Arian (6) aus Bremervörde-Elm in Niedersachsen hält die Republik in Atem. Vier Wochen nach dem Verschwinden des Jungen mit Autismus ist weiterhin unklar, wo er sich befindet. Die Polizei hat mehrere Hypothesen.

Polizisten befragten in der vergangenen Woche Anwohner auf der Suche nach Arian. © Sina Schuldt/dpa

Am wahrscheinlichsten ist ein tragischer Unfall, so die Ermittler. Am Fluss Oste wurden während der Suche kleine Fußabdrücke gefunden, die vermutlich von Arian stammen. Das spricht gegen ein Verbrechen. Allerdings lassen sich die Spuren dem Jungen nicht zweifelsfrei zuordnen.

Am vergangenen Donnerstag suchte die Polizei die Oste erneut per Booten mit Sonar und Spürhunden sowie einem Hubschrauber ab. Vergeblich.

Bislang bestätigte sich der traurige Verdacht nicht, dass Arian ertrunken ist. Daher besteht weiter ein Funken Hoffnung, den Sechsjährigen lebend zu finden.

Befindet sich der Junge in einem Versteck auf irgendeinem Grundstück? Mit dieser These im Hinterkopf gingen am Mittwoch Polizisten die Anwohner in den Ortschaften Behrste, Hude, Gräpel, Estorf, Brobergen und Kranenburg befragen.

In die Hoffnung und Ermittlungen mischen sich teils abstrus klingende Theorien.