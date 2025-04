Die Hoffnung schwindet: Das ist der Stand bei der Suche nach Pawlos

Der Erstklässler, der nach Polizeiangaben eine "autistische Veranlagung" hat, war am 25. März nach dem Mittagessen aus seiner Förderschule in Weilburg davongelaufen und wird seither vermisst.

In den kommenden Wochen werde die Suche andauern, erklärte die Polizei. Spezialisierte Taucher wollten auch in den kommenden Wochen an und in der Lahn nach dem Sechsjährigen suchen.

Unabhängig davon konzentriere sich die Polizei verstärkt auf die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, heißt es. Dabei gehe es weiterhin um mögliche Beobachtungen aus der Bevölkerung.

Vor allem setzt man auf die bundesweite Fahndung nach Pawlos mit Anzeigentafeln - das soll neue Hinweise erbringen.