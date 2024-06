Auf Schulweg verschwunden: Große Suchaktion nach Mädchen (9) aus Mittelsachsen

Wo ist Valeriia (9) aus Döbeln? Das Mädchen verschwand auf dem Weg zur Schule. © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

Die Neunjährige machte sich laut Polizei am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr auf den Weg zur Schule, die in der Bayerischen Straße liegt.

"Meist nutzt sie dazu den Bus der Linie C", so eine Polizeisprecherin. Ob sie den Bus auch am gestrigen Montag nutzte, ist bislang unklar.

Als das Mädchen am Nachmittag nicht aus der Schule zurückkam, meldeten Angehörige die Neunjährige als vermisst. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

In Döbeln kam dazu auch ein Suchhund und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz - erfolglos. Von Valeriia fehlt bisher jede Spur.

Beunruhigend: Wie weitere Ermittlungen ergaben, kam das Mädchen am Montagmorgen offenbar nicht in der Schule an. Laut Polizei nahm sie nicht am Unterricht teil.

So wird das vermisste Mädchen (9) beschrieben:



etwa 1,40 Meter groß

dunkelblonde, mittellange Haare

trug am Montagmorgen ein lila T-Shirt, schwarze Jeans, eine hell-türkise Jacke und dunkelblaue, knöchelhohe Schuhe

hatte einen rosa Schulranzen bei sich

spricht gebrochen deutsch

Bisher hat die Polizei noch keine Spur, wo die Neunjährige sein könnte. Am heutigen Dienstag sollen die Suchmaßnahmen weitergehen. Unter anderem ist der Einsatz eines Personensuchhundes vorgesehen.