Aufatmen in der Börde! Vermisste Teenagerin ist zurück

Wie das Polizeirevier Börde am Dienstagmorgen bekannt gab, wurde die vermisste Jugendliche aus Osterweddingen inzwischen wiedergefunden.

Osterweddingen - Schülerin verschwunden: Seit Samstag wird eine Teenagerin aus dem Landkreis Börde vermisst . Die Polizei bittet um Mithilfe.

Eine 15-Jährige aus der Börde wurde tagelang vermisst. © Bildmontage: Polizeirevier Börde

Die 15-jährige Schülerin wurde zum letzten Mal am 28. März in ihrer Heimat Osterweddingen (Sachsen-Anhalt) gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die Polizei suchte bereits umfangreich nach ihr, konnte sie aber noch nicht auffinden. Zu diesem Zweck bitten die Beamten nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Habt Ihr die Jugendliche gesehen? Für Hinweise zum Aufenthalt der 15-Jährigen könnt Ihr Euch an das Polizeirevier Börde unter Tel. 03904/4780 richten.