05.06.2026 11:03 Er verschwand aus dem Krankenhaus: 64-Jähriger ist gefunden worden

In Stendal wurde ein 64 Jahre alter Mann vermisst. Zuvor habe er das Johanniter-Krankenhaus in unbekannte Richtung verlassen. Er benötigte dringend Hilfe.

Von Robert Lilge

Aktualisierung um 11.03 Uhr: Der Vermisste wurde gefunden

Wie das Polizeirevier Stendal am Freitagvormittag mitteilte, konnte der gesuchte Mann aufgefunden werden. Demnach habe er sich wieder in der Nähe des Krankenhauses aufgehalten und konnte seine Behandlung fortführen. Die Suche nach ihm wurde damit beendet.

Originalmeldung um 8.29 Uhr:

Stendal - Die Polizei in Stendal bittet um Hilfe. Sie sucht nach einem 64 Jahre alten Mann, der zuvor im Johanniter-Krankenhaus untergebracht war.

Der 64-Jährige wird seit Donnerstagnachmittag in Stendal vermisst. © Polizeirevier Stendal Er wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr gesehen. Zu diesem Zeitpunkt habe er die Klinik verlassen und sei in bisher unbekannte Richtung gegangen. Der 64-Jährige habe Probleme mit der Orientierung, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Zudem sei er auf eine medizinische Betreuung angewiesen. Eine Eigengefährdung könne deshalb nicht ausgeschlossen werden.