Er könnte mit einem auffälligen Damenrad unterwegs sein: Wer hat Klaus H. (76) gesehen?

Bitterfeld-Wolfen - Seit dem gestrigen Mittwoch wird der 76-jährige Klaus H. aus Bitterfeld-Wolfen vermisst . Mit einer Öffentlichkeitsfahndung versucht die Polizei nun, ihn zu finden.

Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach dem Vermissten. © Montage: Foottoo/123RF + Polizei Anhalt-Bitterfeld

Viel ist über das Verschwinden des Seniors bislang nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilte, verschwand er am Mittwoch aus seinem häuslichen Umfeld. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Die Behörde leitete bereits Suchmaßnahmen nach dem 76-Jährigen ein. Diese führten bislang nicht zu dessen Auffinden.

Deshalb leitete die Polizei nun die Öffentlichkeitsfahndung ein. Gleichzeitig wurde auch eine Beschreibung des Vermissten herausgegeben:

circa 1,70 Meter groß

schlanke Gestalt

graue, kurze Haare

zuletzt bekleidet mit einem mittelblauen Poloshirt, einer blauen Weste mit gelbem Kragen, einer schwarzen langen Sporthose und blauen Schuhen mit weißer Sohle

Die Polizei wies zudem darauf hin, dass Klaus ein schwarzes Damenfahrrad "Zündapp" mit buntem Streifen und einem Korb auf dem Gepäckträger sowie eine braune Handgelenktasche bei sich haben könnte.

Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Tel. 03493/3010 entgegen.