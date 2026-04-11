Aufatmen in der Börde: Vermisste Teenagerin ist zurück

Die Teenagerin ist wohlauf und wurde an ihre Erziehungsberichtigten übergeben. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.

Wie das Polizeirevier Börde auf TAG24-Nachfrage bestätigte, konnte die Vermisste aufgefunden werden.

Wolmirstedt - Seit Mittwochvormittag wird eine Schülerin aus dem Landkreis Börde vermisst. Wer kann der Polizei bei der Suche helfen?

Eine vermisste Jugendliche aus der Börde ist zurück. © Bildmontage: Polizeirevier Börde

Die Teenagerin sei nicht mehr von der Schule nach Hause gekommen, teilte die Polizei Börde mit.

Zuletzt wurde sie am Mittwochabend in einer Straßenbahn in Magdeburg gesichtet. Vermutlich ist sie gemeinsam mit einer Freundin unterwegs.

Die Jugendliche ist auf medizinische Unterstützung angewiesen.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort oder Sichtungen von Zeugen nimmt das Polizeirevier Börde unter Telefon 03904/4780 entgegen.