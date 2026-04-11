Aufatmen in der Börde: Vermisste Teenagerin ist zurück

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Seit Mittwoch wurde eine Jugendliche vermisst. Inzwischen ist sie wieder da.

Von Robert Lilge

Update vom 11. April: Vermisste ist wohlauf

Wie das Polizeirevier Börde auf TAG24-Nachfrage bestätigte, konnte die Vermisste aufgefunden werden.

Die Teenagerin ist wohlauf und wurde an ihre Erziehungsberichtigten übergeben. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.

Originalmeldung vom 9. April: Teenagerin vermisst

Wolmirstedt - Seit Mittwochvormittag wird eine Schülerin aus dem Landkreis Börde vermisst. Wer kann der Polizei bei der Suche helfen?

Eine vermisste Jugendliche aus der Börde ist zurück.
Eine vermisste Jugendliche aus der Börde ist zurück.  © Bildmontage: Polizeirevier Börde

Die Teenagerin sei nicht mehr von der Schule nach Hause gekommen, teilte die Polizei Börde mit.

Zuletzt wurde sie am Mittwochabend in einer Straßenbahn in Magdeburg gesichtet. Vermutlich ist sie gemeinsam mit einer Freundin unterwegs.

Die Jugendliche ist auf medizinische Unterstützung angewiesen.

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Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort oder Sichtungen von Zeugen nimmt das Polizeirevier Börde unter Telefon 03904/4780 entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Börde

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