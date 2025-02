Aufatmen in Halle: Vermisste Jugendliche ist wieder da

Gute Neuigkeiten aus Halle: Die seit Montag vermisste Jugendliche ist wieder da! Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde sie inzwischen wohlbehalten im Bereich der Saalestadt angetroffen.

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall.

Die Vermisste wurde inzwischen wohlbehalten in Halle angetroffen. © Montage: animaflorapicsstock/123RF + Polizei Halle (Saale)

Seit dem gestrigen Montag fehlt von einer Jugendlichen jede Spur.

Das Mädchen wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift in der Saalestadt gesehen. Die Polizei vermutet, dass sie sich auch noch im Stadtgebiet, aller Voraussicht nach in Halle-Neustadt aufhält.

Ihr habt die Vermisste gesehen oder wisst, wo sie sich aufhält? Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle (Saale) unter Tel. 0345/2242000 entgegen.

Erstmeldung vom Dienstag, 18. Februar, 14.53 Uhr. Aktualisiert am Mittwoch, 19. Februar, 9.10 Uhr.