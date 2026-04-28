Aufatmen in Leipzig: Orientierungsloser Rentner wurde gefunden
Update vom 28. April um 9 Uhr:
Aufatmen in Leipzig! Wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte, wurde der Vermisste gefunden. Dem 87-Jährigen gehe es demnach gut.
Erstmeldung vom 27. April um 17 Uhr:
Leipzig - Große Sorge in Leipzig: Ein 87-jähriger Rentner ist seit Sonntagnachmittag aus seiner Wohneinrichtung verschwunden. Wer hat gesehen?
Zuletzt sah man den älteren Herren gegen 16 Uhr in der Einrichtung in der Brandenburger Straße 2a im Zentrum-Ost, wie die Polizei am Montag berichtete.
Zu dieser Zeit habe er das Gebäude verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen leider erfolglos.
"Da der Herr zeitlich und örtlich nicht orientiert ist und somit eine Eigengefährdung für den 87-Jährigen besteht, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung", so ein Sprecher.
Die Polizei bittet um Hinweise: Wert hat den Vermissten gesehen, hatte Kontakt mit ihm oder weiß, wo er sich aufhält? Wenn Ihr etwas wisst, meldet Euch bitte beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, unter Tel. 0341/96634299.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei Sachsen