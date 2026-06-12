Zwei Menschen in Jena vermisst: Wer hat sie gesehen?

Jena - Die Polizei Jena sucht derzeit nach zwei vermissten Personen.

Die Polizei sucht nach diesem 49-Jährigen, der seit Dienstag unbekannten Aufenthalts ist. © Landespolizeiinspektion Jena

Am Dienstag wurde bei den Beamten ein 49-Jähriger mit dem Namen "Bartl, D." als vermisst gemeldet. Er soll gegen 16 Uhr die psychiatrische Einrichtung am Philosophenweg verlassen haben und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Aufgrund seines Krankheitsbildes ist der Mann auf eine dauerhafte Betreuung angewiesen, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

1,85 Meter groß

85 Kilogramm

kurze, schwarze Haare

Bart

Tattoos an beiden Armen

Piercings an der rechten Unterlippe sowie über dem rechten Auge

schwarze Hose

weißes T-Shirt

schwarzer Rucksack

Darüber hinaus sucht die Polizei nach der 15-jährigen Marie Wessel aus Jena Winzerla.