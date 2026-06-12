Zwei Menschen in Jena vermisst: Wer hat sie gesehen?
Jena - Die Polizei Jena sucht derzeit nach zwei vermissten Personen.
Am Dienstag wurde bei den Beamten ein 49-Jähriger mit dem Namen "Bartl, D." als vermisst gemeldet. Er soll gegen 16 Uhr die psychiatrische Einrichtung am Philosophenweg verlassen haben und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.
Aufgrund seines Krankheitsbildes ist der Mann auf eine dauerhafte Betreuung angewiesen, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.
Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:
- 1,85 Meter groß
- 85 Kilogramm
- kurze, schwarze Haare
- Bart
- Tattoos an beiden Armen
- Piercings an der rechten Unterlippe sowie über dem rechten Auge
- schwarze Hose
- weißes T-Shirt
- schwarzer Rucksack
Darüber hinaus sucht die Polizei nach der 15-jährigen Marie Wessel aus Jena Winzerla.
Auch 15-Jährige vermisst
Laut der Mitteilung sei die Teenagerin nicht wie besprochen am Montag von einem Ausflug nach Hause zurückgekehrt und wird seitdem vermisst.
Mögliche Hinwendungsorte wurden bereits überprüft. Die Polizei konnte das Mädchen jedoch bislang nicht ausfindig machen.
Sie wird wie folgt beschrieben:
- sehr schlank
- 1,60 bis 1,65 Meter groß
- lange, schwarze Haare
- mehrere Narben am Unterarm
- schwarze Lacoste-Jacke
- graue Jogginghose
- schwarze New-Balance-Schuhe
Die Beamten können nicht ausschließen, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet und dringend Hilfe benötigt.
In beiden Vermisstenfällen bittet die Polizei Jena um Mithilfe. Hinweise unter 03641/811123 oder unter 03641/810.
Titelfoto: Bildmontage: Landespolizeiinspektion Jena