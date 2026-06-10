Vermisste Person aus Südhessen wieder da: Wohlbehalten angetroffen

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Die seit Dienstag vermisste 27 Jahre alte Person aus dem südhessischen Mühltal ist wieder da. Sie wurde laut Polizei wohlbehalten angetroffen.

Von Marc Thomé

Update vom 10. Juni um 17.05 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, ist die 27-Jährige aus Mühltal wieder aufgetaucht.

Ein Sprecher sagte, die Person sei wohlbehalten angetroffen worden.

Erstmeldung vom 9. Juni um 21.07 Uhr

Darmstadt - Bei der Suche nach einer vermissten Person aus dem südhessischen Mühltal bei Darmstadt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit Dienstag wird die Person aus dem südhessischen Mühltal vermisst.
Seit Dienstag wird die Person aus dem südhessischen Mühltal vermisst.  © Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Südhessen

Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Person veröffentlicht.

Sie wurde am Dienstag bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die umfangreichen Suchmaßnahmen blieben aber bislang erfolglos.

Wer die Person gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06151/969-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Südhessen

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