Vermisste Person aus Südhessen wieder da: Wohlbehalten angetroffen
Update vom 10. Juni um 17.05 Uhr
Wie die Polizei mitteilt, ist die 27-Jährige aus Mühltal wieder aufgetaucht.
Ein Sprecher sagte, die Person sei wohlbehalten angetroffen worden.
Erstmeldung vom 9. Juni um 21.07 Uhr
Darmstadt - Bei der Suche nach einer vermissten Person aus dem südhessischen Mühltal bei Darmstadt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Person veröffentlicht.
Sie wurde am Dienstag bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die umfangreichen Suchmaßnahmen blieben aber bislang erfolglos.
Wer die Person gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06151/969-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Südhessen