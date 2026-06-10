10.06.2026 17:05 Vermisste Person aus Südhessen wieder da: Wohlbehalten angetroffen

Die seit Dienstag vermisste 27 Jahre alte Person aus dem südhessischen Mühltal ist wieder da. Sie wurde laut Polizei wohlbehalten angetroffen.

Von Marc Thomé

Wie die Polizei mitteilt, ist die 27-Jährige aus Mühltal wieder aufgetaucht. Ein Sprecher sagte, die Person sei wohlbehalten angetroffen worden.

Erstmeldung vom 9. Juni um 21.07 Uhr

Darmstadt - Bei der Suche nach einer vermissten Person aus dem südhessischen Mühltal bei Darmstadt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit Dienstag wird die Person aus dem südhessischen Mühltal vermisst. © Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Südhessen Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Person veröffentlicht. Sie wurde am Dienstag bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die umfangreichen Suchmaßnahmen blieben aber bislang erfolglos.