Aufatmen in Mühlheim am Main: Vermisste 16-Jährige ist wieder da!

Mühlheim am Main/Frankfurt am Main - Bei der Suche nach einer vermissten 16-Jährigen aus Mühlheim am Main hoffen die Ermittler jetzt auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Zuletzt wurde die 16-Jährige am frühen Samstagnachmittag in Frankfurt gesehen. © Bild-Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Südosthessen

Zu diesem Zweck veröffentlichte die Polizei auch ein Foto der Vermissten.

Wie ein Sprecher sagte, wurde die 16-Jährige zuletzt am Samstag (10. Mai) gegen 14 Uhr in der Arnsburger Straße in Frankfurt am Main gesehen. Dann verlor sich ihre Spur.

Bei ihrem Verschwinden trug die Teenagerin ein rosafarbenes Top, blaue Jeans und eine blaue Jacke.

Außerdem hatte die Schülerin eine weiße Tasche dabei.