Aufatmen in Oschersleben: Vermisste Rentnerin ist zurück

Nach Angaben des Polizeireviers Börde ist die vermisste 82-Jährige bereits am Freitagabend wohlbehalten in die Pflegeeinrichtung in Oschersleben zurückgekehrt.

Oschersleben - Seit Donnerstagnachmittag wird eine Seniorin aus dem Landkreis Börde vermisst . Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Rentnerin aus Oschersleben wurde vermisst. © Polizeirevier Börde

Die 82-Jährige verließ am Nachmittag ihr Zuhause in der Seniorenunterkunft in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Erste Suchmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos.

Die Seniorin ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, teilte das Polizeirevier Börde mit.