Aufatmen in Oschersleben: Vermisste Rentnerin ist zurück
Update vom 29. Juni, 8.51 Uhr: Vermisste Rentnerin ist zurück!
Nach Angaben des Polizeireviers Börde ist die vermisste 82-Jährige bereits am Freitagabend wohlbehalten in die Pflegeeinrichtung in Oschersleben zurückgekehrt.
Die Suchmaßnahmen sind somit eingestellt.
Erstmeldung vom 26. Juni, 12.11 Uhr:
Oschersleben - Seit Donnerstagnachmittag wird eine Seniorin aus dem Landkreis Börde vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Die 82-Jährige verließ am Nachmittag ihr Zuhause in der Seniorenunterkunft in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.
Erste Suchmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos.
Die Seniorin ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, teilte das Polizeirevier Börde mit.
Wer die Vermisste gesehen oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich umgehend telefonisch an das Polizeirevier Börde unter 03904/ 478- 0 zu wenden.
Titelfoto: Polizeirevier Börde