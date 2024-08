Aus Berliner Seniorenheim verschwunden: Wer hat Wolfgang R. gesehen?

Ritter ist an Demenz erkrankt, daher orientierungslos und auf Hilfe angewiesen. Er ist ohne Papiere oder Handy unterwegs, sein Name ist jedoch in seinen Kleidungsstücken eingestickt. Möglicherweise könnte er in den öffentlichen Verkehrsmitteln angetroffen werden, denn mit denen fahre er gern.

Der Senior hat demnach am Montagmorgen das Karl-Steeb-Seniorenheim in der Hagenstraße im Ortsteil Grunewald verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Eure Hinweise richtet Ihr bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100, an die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.