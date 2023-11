Aus Wohnheim verschwunden: Minderjährige Mutter und ihr Baby vermisst

Mariia V. (17) wird seit Donnerstag vermisst. © Montage: Friso Gentsch/dpa, Landespolizeiinspektion Saalfeld

Wie die Beamten in einer Mitteilung erklärten, war die junge Ukrainerin in der Nacht von Donnerstag (2. November) auf Freitag (3. November) gemeinsam mit ihrem Baby aus dem Kinder- und Jugendwohnheim in der Bahnhofstraße 187 in Uhlstädt-Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) abgehauen. Seitdem gelten die beiden als vermisst.

Mariia wird wie folgt beschrieben:

etwa 156 Zentimeter groß

schlank

osteuropäischer Phänotyp

Den Angaben nach soll die junge Mutter 17 Jahre alt sein. Ihr Sohn Illia ist etwa 80 Zentimeter groß und soll rund zwölf Kilogramm wiegen.