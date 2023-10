Autistischer Junge (5) verschwindet von Spielplatz: Wo ist der kleine Mathis?

Die Polizei sucht seit Montagabend nach dem kleinen Mathis (5), der von einem Spielplatz in Saarbrücken verschwand. © Bildmontage: Matthias Balk/dpa, Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

Gegen 18.30 Uhr sei es gewesen, als der Fünfjährige plötzlich von einem Spielplatz unterhalb des Saarbrücker Staatstheaters an der Saar verschwand, so ein Polizeisprecher in Saarbrücken.

Seitdem werde das vermisste Kind von Dutzenden Einsatzkräften gesucht – bislang ohne Erfolg.

Der kleine Junge soll barfuß unterwegs sein. Da Mathis autistisch veranlagt sei und außerdem nicht sprechen könne, sei es wahrscheinlich, dass er vor ihm fremden Menschen wegläuft.

Der Fünfjährige wird wie folgt beschrieben: