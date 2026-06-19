Sorgerechtsstreit: Junge (6) aus Erfurt vermisst! Polizei sucht Vater und Kind

Erfurt - Wo ist Jamal Alexander (6) aus Erfurt ? Der Junge wird seit Mittwochmorgen vermisst . Zuletzt wurde er zusammen mit seinem Vater gesehen. Nun sucht die Polizei nicht nur das Kind, sondern auch den Vater.

Die Polizei sucht derzeit nach einem Jungen (6) aus Erfurt. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Wie die Beamten mitteilten, steht das Verschwinden von Alexander und seinem Vater im Zusammenhang mit einem Sorgerechtsstreit.



Zuletzt wurde das sechsjährige Kind am Mittwochmorgen gegen 9.40 Uhr zusammen mit seinem Vater gesehen. Danach verschwand der Sechsjährige.

So wird das vermisste Kind beschrieben:

etwa 1,20 Meter groß

wiegt ungefähr 25 Kilogramm

mittelblonde bis braune, leicht gelockte Haare

Zahnlücke im oberen Frontzahnbereich

trug ein hellblaues Unterhemd mit Fußballmotiven, eine jeansblaue Hose und ein rosafarbenes Oberteil

Ein Bild des vermissten Jungen könnt Ihr Euch hier anschauen.



Mittlerweile fahndet die Kriminalpolizei Erfurt mit einem richterlichen Beschluss auch nach Abdullah Suliman, dem Vater des Kindes.



So wird der Vater beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

normale Statur

kurze, hellbraune Haare

Dreitagebart

gepflegtes Äußeres

trug zuletzt ein weißes T-Shirt, eine dunkelgraue lange Jeans, weiße Sneaker mit blauer Aufschrift "Giorgio Armani", einen dunkelblauen Pullover mit der Aufschrift "Versace" sowie eine Apple Watch

Ein Bild des Vaters könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen.