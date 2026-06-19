Sorgerechtsstreit: Junge (6) aus Erfurt vermisst! Polizei sucht Vater und Kind
Erfurt - Wo ist Jamal Alexander (6) aus Erfurt? Der Junge wird seit Mittwochmorgen vermisst. Zuletzt wurde er zusammen mit seinem Vater gesehen. Nun sucht die Polizei nicht nur das Kind, sondern auch den Vater.
Wie die Beamten mitteilten, steht das Verschwinden von Alexander und seinem Vater im Zusammenhang mit einem Sorgerechtsstreit.
Zuletzt wurde das sechsjährige Kind am Mittwochmorgen gegen 9.40 Uhr zusammen mit seinem Vater gesehen. Danach verschwand der Sechsjährige.
So wird das vermisste Kind beschrieben:
- etwa 1,20 Meter groß
- wiegt ungefähr 25 Kilogramm
- mittelblonde bis braune, leicht gelockte Haare
- Zahnlücke im oberen Frontzahnbereich
- trug ein hellblaues Unterhemd mit Fußballmotiven, eine jeansblaue Hose und ein rosafarbenes Oberteil
Ein Bild des vermissten Jungen könnt Ihr Euch hier anschauen.
Mittlerweile fahndet die Kriminalpolizei Erfurt mit einem richterlichen Beschluss auch nach Abdullah Suliman, dem Vater des Kindes.
So wird der Vater beschrieben:
- etwa 1,80 Meter groß
- normale Statur
- kurze, hellbraune Haare
- Dreitagebart
- gepflegtes Äußeres
- trug zuletzt ein weißes T-Shirt, eine dunkelgraue lange Jeans, weiße Sneaker mit blauer Aufschrift "Giorgio Armani", einen dunkelblauen Pullover mit der Aufschrift "Versace" sowie eine Apple Watch
Ein Bild des Vaters könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen.
Polizei sucht Zeugen: Wer hat das Kind gesehen?
Nun braucht die Polizei Eure Hilfe. Habt Ihr den Jungen oder seinen Vater seit seinem Verschwinden gesehen? Wisst Ihr, wo sie sich jetzt aufhalten?
Wenn ja, dann meldet Euch bei der Kriminalpolizei Erfurt unter der Nummer 0361/574324602 oder in jeder anderen Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0150640. Alternativ könnt Ihr Euch auf per Mail unter [email protected] melden.
Erstmeldung: 18. Juni, 17.22 Uhr, zuletzt aktualisiert am 19. Juni, 18.25 Uhr
Titelfoto: 123rf/foottoo