Er könnte sich in hilfloser Lage befinden: Wo ist Frank Christoph S. mit seinem Fahrrad hin?

Zehdenick (Oberhavel) - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der seit dem 17. Juni 2026 vermisst wird.

Die Polizei sucht nach einem 73-Jährigen, der in Zehdenick verschwunden ist. © Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Frank Christoph S. verließ an besagtem Mittwoch gegen 20 Uhr seine Wohnung in Zehdenick in unbekannte Richtung und ist seitdem spurlos verschwunden, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Der 73-Jährige leidet demnach an einer Krankheit, die zu einer Desorientierung führen kann. Somit sei nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Der Senior ist etwa 1,75 Meter groß und war bei seinem Aufbruch wahrscheinlich mit schwarzen Sandalen sowie einer grünen Outdoorhose und einem grünen T-Shirt bekleidet.

Der Vermisste soll mit seinem Fahrrad unterwegs sein, das zwei auffallend rote Packtaschen trägt.