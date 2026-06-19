Er könnte sich in hilfloser Lage befinden: Wo ist Frank Christoph S. mit seinem Fahrrad hin?
Zehdenick (Oberhavel) - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der seit dem 17. Juni 2026 vermisst wird.
Frank Christoph S. verließ an besagtem Mittwoch gegen 20 Uhr seine Wohnung in Zehdenick in unbekannte Richtung und ist seitdem spurlos verschwunden, wie die Behörde am Freitag mitteilte.
Der 73-Jährige leidet demnach an einer Krankheit, die zu einer Desorientierung führen kann. Somit sei nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.
Der Senior ist etwa 1,75 Meter groß und war bei seinem Aufbruch wahrscheinlich mit schwarzen Sandalen sowie einer grünen Outdoorhose und einem grünen T-Shirt bekleidet.
Der Vermisste soll mit seinem Fahrrad unterwegs sein, das zwei auffallend rote Packtaschen trägt.
Wenn Dir der Vermisste aufgefallen ist, dann melde Dich bitte umgehend bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301-851-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)