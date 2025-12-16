Mädchen (12) verlässt Schule und wird seitdem vermisst

Berlin - Wo steckt Muna? Die Berliner Polizei sucht mit einem Foto nach einem vermissten Mädchen aus Lichtenberg.

Die Polizei sucht mit diesem Foto nach der 12-Jährigen. (Bildmontage) © Polizei Berlin, Marijan Murat/dpa

Die 12-Jährige verließ am Montag gegen 10 Uhr die Schule in der Allee der Kosmonauten 22. Seitdem weiß niemand, wo sie sich aufhält.

Muna Okezue ist der Polizei zufolge etwa 155 bis 160 cm groß, ist kräftig gebaut und hat schwarze Haare mit dunklem Zopf.

Am Tag des Verschwindens trug das Mädchen eine schwarze Leggings, einen schwarzen Rollkragenpullover, eine schwarze Winterjacke, sowie schwarze Winterschuhe.