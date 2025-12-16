Mädchen (12) verlässt Schule und wird seitdem vermisst
Berlin - Wo steckt Muna? Die Berliner Polizei sucht mit einem Foto nach einem vermissten Mädchen aus Lichtenberg.
Die 12-Jährige verließ am Montag gegen 10 Uhr die Schule in der Allee der Kosmonauten 22. Seitdem weiß niemand, wo sie sich aufhält.
Muna Okezue ist der Polizei zufolge etwa 155 bis 160 cm groß, ist kräftig gebaut und hat schwarze Haare mit dunklem Zopf.
Am Tag des Verschwindens trug das Mädchen eine schwarze Leggings, einen schwarzen Rollkragenpullover, eine schwarze Winterjacke, sowie schwarze Winterschuhe.
Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer 030/4664912444 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.
Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.
Titelfoto: Polizei Berlin, Marijan Murat/dpa