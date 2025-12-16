Sie ist auf Medikamente angewiesen: Frau (70) verlässt Wohnung und kehrt nicht mehr zurück

Guben - Wer hat diese Frau gesehen? Seit Montagmittag sucht die Polizei in Guben nach Elke S.!

Die Polizei sucht mit zwei Fotos nach der 70-Jährigen. © Polizei Brandenburg

Der Polizei zufolge verließ die 70-Jährige gegen 12 Uhr ihre Wohnung in der Obersprucke. Seitdem fehlt von der Vermissten jede Spur.

Das Problem: Die Seniorin ist auf Medikamente angewiesen. Sie könne sich daher in "akuter Lebensgefahr befinden", heißt es weiter.

Bislang blieben alle Suchaktionen erfolglos, daher wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt: