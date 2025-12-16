Sie ist auf Medikamente angewiesen: Frau (70) verlässt Wohnung und kehrt nicht mehr zurück
Guben - Wer hat diese Frau gesehen? Seit Montagmittag sucht die Polizei in Guben nach Elke S.!
Der Polizei zufolge verließ die 70-Jährige gegen 12 Uhr ihre Wohnung in der Obersprucke. Seitdem fehlt von der Vermissten jede Spur.
Das Problem: Die Seniorin ist auf Medikamente angewiesen. Sie könne sich daher in "akuter Lebensgefahr befinden", heißt es weiter.
Bislang blieben alle Suchaktionen erfolglos, daher wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt:
Vermisste Personen Wo ist Claudia? 53-Jährige aus Thüringen vermisst
- Wer hat Elke S. seit dem 15.12.2025, 12 Uhr gesehen?
- Wer kann Angaben zu ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort geben?
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cottbus/Spree-Neiße unter der Telefonnummer 0355/49371224 oder den Polizeinotruf 110.
Titelfoto: Polizei Brandenburg