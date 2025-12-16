Wo ist Claudia? 53-Jährige aus Thüringen vermisst

Riechheim - Wer weiß, wo sich Claudia Korth aus Thüringen aufhält? Die 53-Jährige wird seit dem gestrigen Montag vermisst.

Claudia Korth (53) wird seit Wochenbeginn vermisst. © Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Gotha

Zuletzt gesehen wurde die Frau gegen 10.15 Uhr im Bereich der Lindenstraße in Riechheim im Ilm-Kreis.

Die Polizei beschreibt die Vermisste folgendermaßen:

1,70 Meter groß

circa 75 Kilogramm schwer

kurze blonde Haare

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug Claudia eine hellblaue Mütze, eine lange dunkelbraune Jacke (Parka), eine dunkelblaue Hose und schwarze Halbschuhe in der Größe 38/39.