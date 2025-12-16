Wo ist Claudia? 53-Jährige aus Thüringen vermisst
Riechheim - Wer weiß, wo sich Claudia Korth aus Thüringen aufhält? Die 53-Jährige wird seit dem gestrigen Montag vermisst.
Zuletzt gesehen wurde die Frau gegen 10.15 Uhr im Bereich der Lindenstraße in Riechheim im Ilm-Kreis.
Die Polizei beschreibt die Vermisste folgendermaßen:
- 1,70 Meter groß
- circa 75 Kilogramm schwer
- kurze blonde Haare
Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug Claudia eine hellblaue Mütze, eine lange dunkelbraune Jacke (Parka), eine dunkelblaue Hose und schwarze Halbschuhe in der Größe 38/39.
Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter Tel. 03677-601124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0325623/2025 entgegen.
Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Gotha