Polizei gibt Entwarnung: Vermisste Mädchen zurück

Sie befinden sich nun bei ihren Eltern. Die Fahndung ist damit beendet.

Die beiden vermissten Mädchen im Alter von elf und 13 Jahren sind wieder da. Sie hätten sich am Donnerstag gegen 17 Uhr bei ihrer Schule gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Berlin - Die Berliner Polizei sucht mit Fotos nach zwei vermissten Mädchen im Alter von elf und 13 Jahren und bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die zwei Mädchen sind seit Mittwoch verschwunden. © Polizei Berlin

Die beiden sind seit Mittwochmorgen verschwunden. Die Mädchen verließen ihre Wohnungen, um zur Schule zu gehen. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur.

Nach ersten Erkenntnissen könnten die zwei Mädchen planlos durch Berlin unterwegs sein. Wahrscheinlich auch mit Bussen oder Bahnen.

Die Ermittler wollen wissen, wer Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der zwei geben kann.

Auch weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail entgegen.

Außerhalb der Bürodienstzeiten gib Deine Hinweise bitte an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache weiter. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, ist der polizeiliche Notruf 110 zu wählen.