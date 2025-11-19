Er war tagelang verschwunden: Rentner aus Halberstadt wieder zurück
Update vom 19. November, 14.56 Uhr: Der Vermisste ist wieder da.
Die gesuchte Person konnte laut dem Polizeirevier Harz aufgefunden werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.
Erstmeldung vom 17. November, 16.08 Uhr
Halberstadt - In Halberstadt (Landkreis Harz) wird seit Freitag ein Rentner vermisst. Die Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.
Der Mann wurde laut dem Polizeirevier Harz zuletzt am 14. November gegen 20.20 Uhr in der Röderhofer Straße gesehen.
Die Suche mithilfe mehrerer Polizeibeamten und einem Fährtenspürhund war bislang erfolglos.
Die Polizei hofft nun auf sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Person. Diese können an das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der 03941/674-293 weitergeleitet werden.
Titelfoto: Bildmontage: David Inderlied/dpa, Polizeirevier Harz