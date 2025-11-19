Er war tagelang verschwunden: Rentner aus Halberstadt wieder zurück

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

Die gesuchte Person konnte laut dem Polizeirevier Harz aufgefunden werden.

Halberstadt - In Halberstadt ( Landkreis Harz ) wird seit Freitag ein Rentner vermisst . Die Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Wer den Mann aus Halberstadt gesehen? © Bildmontage: David Inderlied/dpa, Polizeirevier Harz

Der Mann wurde laut dem Polizeirevier Harz zuletzt am 14. November gegen 20.20 Uhr in der Röderhofer Straße gesehen.

Die Suche mithilfe mehrerer Polizeibeamten und einem Fährtenspürhund war bislang erfolglos.