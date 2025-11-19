Aufatmen: Demenzkranker aus Vienau in Berliner Klinik aufgetaucht

Wie die Polizei mitteilte, konnte der vermisste Rentner gefunden werden. Er befindet sich derzeit im Klinikum in Berlin. Das Personal hatte das Polizeirevier Salzwedel über den Aufenthaltsort des Mannes informiert.

Vienau - Die Polizei im Altmarkkreis Salzwedel sucht seit Sonntag nach einem Rentner aus Vienau.

Wer hat diesen vermissten Mann gesehen? © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Altmarkkreis Salzwedel

Laut dem Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel wurde der 74-jährige zuletzt am Freitag gegen 12 Uhr gesehen. Erst am Sonntag wurde der Mann als vermisst gemeldet.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der an Demenz erkrankte Rentner mit einem Auto unterwegs sein.

Da der Vermisste auf Medikamente angewiesen ist, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, die beim Auffinden des Mannes helfen könnten.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos.