Aufatmen: Demenzkranker aus Vienau in Berliner Klinik aufgetaucht
Update vom 19. November, 12.57 Uhr: Vermisster befindet sich im Krankenhaus
Wie die Polizei mitteilte, konnte der vermisste Rentner gefunden werden. Er befindet sich derzeit im Klinikum in Berlin. Das Personal hatte das Polizeirevier Salzwedel über den Aufenthaltsort des Mannes informiert.
Erstmeldung vom 17. November, 14.44 Uhr
Vienau - Die Polizei im Altmarkkreis Salzwedel sucht seit Sonntag nach einem Rentner aus Vienau.
Laut dem Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel wurde der 74-jährige zuletzt am Freitag gegen 12 Uhr gesehen. Erst am Sonntag wurde der Mann als vermisst gemeldet.
Ersten Ermittlungen zufolge soll der an Demenz erkrankte Rentner mit einem Auto unterwegs sein.
Da der Vermisste auf Medikamente angewiesen ist, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, die beim Auffinden des Mannes helfen könnten.
Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos.
Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Vermissten geben können, sich im Polizeirevier Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/848-0 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Altmarkkreis Salzwedel