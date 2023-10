Der Fall Inga (5): Pädophiler Verdächtiger prahlt mit Detailwissen!

Mehrere Tage suchten Polizisten das Waldgebiet um Wilhelmshof ab. © Lukas Schulze/dpa

Anfang Mai 2015 war das Mädchen mit anderen Kindern zum Holzsammeln in einem Wald bei Wilhelmshof nahe Stendal unterwegs. Inga kehrte jedoch nicht zurück.

Lange suchte die örtliche Polizei und Feuerwehr gemeinsam mit der Familie nach der Fünfjährigen, jedoch ohne Erfolg. Damals rückte ein Pädophiler ins Visier der Ermittler, der etwas mit dem Verschwinden der Vermissten zu tun gehabt haben soll: Martin H.

Bereits ein Jahr nach Ingas Verschwinden wurden zufälligerweise mehrere Sexpuppen, die fünfjährigen Mädchen ähnelten, in der Berliner Wohnung des Verdächtigen entdeckt. Außerdem seien Fesseln und andere kriminelle Gegenstände gefunden worden.



Der gebürtige Stendaler geriet in Verdacht - nicht nur, weil Wilhelmshof (der vermeintliche Ort von Ingas Verschwinden) sein Heimatort war. Der 39-Jährige soll zudem auch ein Wohnhaus in Bitterfeld besitzen, das der Wohnung in Berlin ähneln soll. Zugemauerte Fenster, schalldichte Türen und Matratzen in einem abgeriegelten Keller ließen nach dem Fund Schlimmes vermuten.

2016 wurde er dann wegen Besitzes von Kinderpornos und Drogenhandels zu einem Jahr und fünf Monaten Haft verurteilt.

Der Berliner Anwalt Steffen Tzschoppe gab damals bekannt, dass der Straftäter wohl wenige Wochen nach Ingas Verschwinden mit einem Bagger in seinem Garten gegraben haben soll. Stendaler Ermittler gingen der Spur jedoch nicht weiter nach, weil sie dem Alibi des Mannes glaubten.

Der Sexualstraftäter, der sich derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung befindet, streitet die Tat ab und schiebt die diese auf einen "glücklichen Finder".