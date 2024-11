DNA-Analyse gibt traurige Gewissheit: Vermisste Frau wurde getötet

Nürnberg/Pommelsbrunn - Traurige Gewissheit im Fall einer seit zwei Monaten vermissten 49-Jährigen aus Mittelfranken: Bei der in der Nähe von Alfeld gefundenen Leiche handelt es sich laut DNA-Analyse um die gesuchte Frau, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Nürnberg.

Nach monatelanger Suche wurde die Leiche einer Vermissten (†49) in einem Wald bei Alfeld entdeckt. © Lars Haubner/NEWS5/dpa

Seit Ende September hatte die Polizei in der Region nach der 49-Jährigen gesucht und dabei auch mehrere Seen unter die Lupe genommen.

Am vergangenen Donnerstag stieß sie dann auf eine weibliche Leiche in einem Waldstück - wenige Kilometer südlich vom Wohnort der Frau in Pommelsbrunn entfernt.



Die 49-Jährige war zuletzt am 27. September lebend gesehen worden. Ihre erwachsenen Kinder meldeten sie am Tag danach als vermisst.

Spuren im Wohnhaus deuten den Ermittlern zufolge auf ein Gewaltverbrechen hin.