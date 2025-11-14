Elfjähriger aus Leipzig wieder aufgetaucht

Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, kehrte der Gesuchte inzwischen wohlbehalten zurück.

Leipzig - Die Polizei sucht nach einem elfjährigen Jungen aus Leipzig . Er ist nicht zum Unterricht erschienen und es ist unklar, wo er sich aktuell aufhält.

Der Junge kehrte am frühen Abend wohlbehalten zurück. © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa; Polizei Sachsen

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag mitteilte, wurde der Elfjährige zuletzt am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr gesehen.

Er wurde von seinem Fahrdienst an der Schule abgesetzt.

Danach war er nicht im Unterricht und wurde seitdem nicht gesehen. Er hat kein Handy dabei.

Der Junge wohnt im Stadtteil Grünau-Mitte. Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich.

Da der Elfjährige durch sein junges Alter in einer gefährlichen Situation oder in einer Notlage sein könnte, sucht die Polizei nun öffentlich nach ihm.