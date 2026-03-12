 3.157

Sie ist auf Hilfe angewiesen: Wo ist Regina U. aus Leuben?

Große Sorge in Dresden-Leuben: Eine 77-Jährige wird vermisst - wer hat sie gesehen?

Von Isabel Klemt

Dresden - Große Sorge in Dresden-Leuben: Eine 77-Jährige wird vermisst - wer hat sie gesehen?

Nach Angaben der Polizei ist Regina U. orientierungslos und auf Hilfe angewiesen.
Nach Angaben der Polizei ist Regina U. orientierungslos und auf Hilfe angewiesen.  © Polizei Dresden

Wie die Polizei Dresden mitteilt, hatte Regina U. ihre Wohnung am Montagmittag an der Mockethaler Straße verlassen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Nach Angaben der Beamten ist die Seniorin orientierungslos und auf Hilfe angewiesen.

"Mögliche Aufenthaltsorte wurden von der Polizei geprüft", erklärte ein Sprecher. Dennoch konnte die 77-Jährige bisher nicht gefunden werden.

86-Jährige aus Königs Wusterhausen seit Sonntag vermisst: Wo ist Christa?
Vermisste Personen 86-Jährige aus Königs Wusterhausen seit Sonntag vermisst: Wo ist Christa?

Deshalb sucht die Behörde nun öffentlich nach der Vermissten und bittet um Mithilfe.

Regina U. wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,60 Meter groß

  • dunkelbraune Haare

  • kräftige Statur

Die Polizei sucht nach der Vermissten aus Dresden-Leuben. (Symbolbild)
Die Polizei sucht nach der Vermissten aus Dresden-Leuben. (Symbolbild)  © dpa/Jens Büttner

Angaben zur aktuellen Kleidung liegen nicht vor.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Polizei Dresden, dpa/Jens Büttner

Mehr zum Thema Vermisste Personen: