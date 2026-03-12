Sie ist auf Hilfe angewiesen: Wo ist Regina U. aus Leuben?

Dresden - Große Sorge in Dresden -Leuben: Eine 77-Jährige wird vermisst - wer hat sie gesehen?

Nach Angaben der Polizei ist Regina U. orientierungslos und auf Hilfe angewiesen. © Polizei Dresden

Wie die Polizei Dresden mitteilt, hatte Regina U. ihre Wohnung am Montagmittag an der Mockethaler Straße verlassen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Nach Angaben der Beamten ist die Seniorin orientierungslos und auf Hilfe angewiesen.

"Mögliche Aufenthaltsorte wurden von der Polizei geprüft", erklärte ein Sprecher. Dennoch konnte die 77-Jährige bisher nicht gefunden werden.

Deshalb sucht die Behörde nun öffentlich nach der Vermissten und bittet um Mithilfe.

Regina U. wird wie folgt beschrieben: