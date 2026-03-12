Vater verliert seinen kleinen Sohn im Wald: Große Suche mit Hubschrauber

Jena - Schreckmoment für einen Vater im Weimarer Land! Ein kleiner Junge (4) ist am Dienstagabend im Wald ausgebüxt.

Dank Hilfe der Polizei konnte der kleine Junge (4) gefunden werden. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei Jena erklärte, war der Papa zusammen mit seinem Sohn in einem Waldstück an der Grenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt unterwegs, als der Vierjährige weggelaufen war.

Als der Vater seinen Jungen nicht mehr wiederfand, alarmierte er die Beamten.

Die Polizei mobilisierte daraufhin zahlreiche Einsatzkräfte - auch aus dem Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt. Außerdem wurde er ein Hubschrauber angefordert.