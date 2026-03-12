Vater verliert seinen kleinen Sohn im Wald: Große Suche mit Hubschrauber
Jena - Schreckmoment für einen Vater im Weimarer Land! Ein kleiner Junge (4) ist am Dienstagabend im Wald ausgebüxt.
Wie die Polizei Jena erklärte, war der Papa zusammen mit seinem Sohn in einem Waldstück an der Grenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt unterwegs, als der Vierjährige weggelaufen war.
Als der Vater seinen Jungen nicht mehr wiederfand, alarmierte er die Beamten.
Die Polizei mobilisierte daraufhin zahlreiche Einsatzkräfte - auch aus dem Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt. Außerdem wurde er ein Hubschrauber angefordert.
Die Suche nahm jedoch ein gutes Ende, der kleine Junge konnte innerhalb kürzester Zeit gefunden und seinem Vater wohlbehalten übergeben werden.
