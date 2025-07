25.07.2025 13:56 947 Er hat kein Geld bei sich: Vermisster aus Niedergörsdorf in den Niederlanden aufgetaucht

Von Christoph Carsten

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 56-jährige Vermisste aus Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) in einem Dorf in den Niederlanden, unweit der deutschen Grenze gesehen. Daraufhin wurde der Mann kontrolliert, der sich den Beamten zufolge nicht in einer gefährdeten oder hilflosen Lage befindet. Erstmeldung vom 27. Mai, 20.05 Uhr Niedergörsdorf - Seit Freitag (23. Mai) wird ein 56-Jähriger aus Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) vermisst. Nun bittet die Polizei in Brandenburg die Bevölkerung um Mithilfe. Mit diesem Foto suchte die Polizei nach dem Vermissten aus Niedergörsdorf (Landkreis Teltow-Fläming). © Carsten Rehder/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage) Der aus der Republik Moldau stammende Mann wurde laut Polizei zuletzt am Freitagabend gegen 18 Uhr in der Nähe seiner Wohnung gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war er mit einem dunkelroten Damenrad unterwegs.

Seither fehlt von ihm jede Spur. Der 56-Jährige wird als absolut zuverlässiger Familienmensch beschrieben. Sein Fernbleiben sei daher "absolut untypisch", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Auch auf der Arbeit sei er nicht erschienen, weshalb die Ermittler vermuten, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden oder ein Unglücksfall geschehen sein könnte. Der Mann spricht kein Deutsch und hat weder Ausweis noch Bargeld dabei. Zudem soll er kein Handy bei sich führen. Habt Ihr den Vermissten gesehen oder könnt sonstige Hinweise geben? Dann meldet Euch unter der Telefonnummer 03371 600-0 bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming. Wenn konkrete Gefahr im Verzug sein sollte, scheut nicht, den Polizeinotruf 110 zu wählen. Alternativ kann auch das Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis genutzt werden.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)