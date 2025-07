Mann aus Südhessen vermisst: Leerer Camper in Brandenburg gefunden

Alles in Kürze

Die Polizei sucht nach einem Mann aus Hessen, dessen Camper in Brandenburg leer aufgefunden worden ist. © Daniel Karmann/dpa, Polizeipräsidium Südhessen (Bildmontage)

Wie das Polizeipräsidium Südhessen am Donnerstag mitteilte, wird Dirk K. (52) bereits seit dem 13. Juni 2025 vermisst. Es sei nicht auszuschließen, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte.

Demnach wurde der 52-Jährige an besagtem Tag zuletzt von seinen Angehörigen gesehen, bevor er mit seinem Camper losfuhr, um sich eine Auszeit zu nehmen.

Der VW Crafter wurde gut einen Monat später am 14. Juli auf dem Parkplatz "Jühnsdorfer Heide" an der A10 in Fahrtrichtung Magdeburg nahe Blankenfelde-Mahlow verlassen aufgefunden. Seitdem ist der Mann spurlos verschwunden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: