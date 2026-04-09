Er ist auf Hilfe angewiesen! 82-Jähriger aus Dresden vermisst
Dresden - Die Polizei sucht derzeit nach Eckhard Günter G. (82) aus Dresden.
Der 82-Jährige gilt seit Mittwoch als vermisst. Laut Polizei habe er seine Wohnung an der Vetschauer Straße in Prohlis verlassen. Wohin er wollte, ist unklar.
Seitdem fehlt von dem Senior jede Spur. Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei bereits geprüft, auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz – ohne Erfolg.
Da der 82-Jährige orientierungslos und auf Hilfe angewiesen sein soll, wird nun die Öffentlichkeit bei der Suche nach dem Vermissten um Hilfe gebeten.
Der Mann wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,75 Meter groß
schlanke Statur
trägt möglicherweise Hausschuhe, ein Basecap und eine dunkle Jeans
dazu hat er einen Rucksack der Marke "Jack Wolfskin" bei sich
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Eckhard Günter G. liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Nummer (0351) 483 22 33 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeidirektion Dresden / Lino Mirgeler/dpa