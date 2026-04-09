Er ist auf Hilfe angewiesen! 82-Jähriger aus Dresden vermisst

1.127 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Polizei sucht nach Eckhard Günter G. aus Dresden. Die Polizei bittet um Hinweise bei der Suche nach dem 82-Jährigen.

Von Emelie Herrmann

Dresden - Die Polizei sucht derzeit nach Eckhard Günter G. (82) aus Dresden.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Eckhard Günther G. (82) aus Dresden um Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Polizei bittet bei der Suche nach Eckhard Günther G. (82) aus Dresden um Hinweise aus der Bevölkerung.  © Bildmontage: Polizeidirektion Dresden / Lino Mirgeler/dpa

Der 82-Jährige gilt seit Mittwoch als vermisst. Laut Polizei habe er seine Wohnung an der Vetschauer Straße in Prohlis verlassen. Wohin er wollte, ist unklar.

Seitdem fehlt von dem Senior jede Spur. Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei bereits geprüft, auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz – ohne Erfolg.

Da der 82-Jährige orientierungslos und auf Hilfe angewiesen sein soll, wird nun die Öffentlichkeit bei der Suche nach dem Vermissten um Hilfe gebeten.

Wo ist Mia (15)? Polizei sucht nach Teenagerin aus Wolmirstedt
Vermisste Personen Wo ist Mia (15)? Polizei sucht nach Teenagerin aus Wolmirstedt

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,75 Meter groß

  • schlanke Statur

  • trägt möglicherweise Hausschuhe, ein Basecap und eine dunkle Jeans

  • dazu hat er einen Rucksack der Marke "Jack Wolfskin" bei sich

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Eckhard Günter G. liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Nummer (0351) 483 22 33 zu melden.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeidirektion Dresden / Lino Mirgeler/dpa

Mehr zum Thema Vermisste Personen: