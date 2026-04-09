Er ist auf Hilfe angewiesen! 82-Jähriger aus Dresden vermisst

Dresden - Die Polizei sucht derzeit nach Eckhard Günter G. (82) aus Dresden .

Die Polizei bittet bei der Suche nach Eckhard Günther G. (82) aus Dresden um Hinweise aus der Bevölkerung. © Bildmontage: Polizeidirektion Dresden / Lino Mirgeler/dpa

Der 82-Jährige gilt seit Mittwoch als vermisst. Laut Polizei habe er seine Wohnung an der Vetschauer Straße in Prohlis verlassen. Wohin er wollte, ist unklar.

Seitdem fehlt von dem Senior jede Spur. Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei bereits geprüft, auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz – ohne Erfolg.

Da der 82-Jährige orientierungslos und auf Hilfe angewiesen sein soll, wird nun die Öffentlichkeit bei der Suche nach dem Vermissten um Hilfe gebeten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: