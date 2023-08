Auf Medikamente angewiesen: Wer hat Manfred W. aus Wildemann gesehen?

Wer hat Manfred W. aus Wildemann gesehen? © Polizeiinspektion Goslar

Zuletzt wurde der 59-Jährige am 24. August an einer Bushaltestelle nahe einer Betreuungseinrichtung in Wildemann gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Goslar soll er Bezugspunkte in Göttingen haben. Zudem habe er zuletzt davon gesprochen, nach Einbeck zu wollen.

Da Manfred W. gesundheitlich eingeschränkt ist und Medikamente benötigt, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: