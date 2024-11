Er ist Autist: Vermisster aus Berlin-Reinickendorf wieder da

Ein Fußgänger hatte den Gesuchten gegen 16.15 Uhr an einer Bushaltestelle am Teltower Damm erkannt. Er wurde von der Polizei zu seiner Familie zurückgebracht.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der vermisste Mann aus Reinickendorf am Donnerstagnachmittag in Zehlendorf gefunden.

