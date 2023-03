Er ist bereits seit Anfang Februar verschwunden: Wo ist Yurii S. aus Berlin-Spandau?

Dabei ließ er sowohl seinen Ausweis als auch sein Handy in der Wohnung zurück, in der er seit dem vergangenen Jahr lebt. Seitdem fehlt jede Spur von ihm.

Wenn Ihr Yurii gesehen habt, dann wendet Euch bitte an die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per Mail an lka124hinweise@polizei.berlin.de oder auch an jede andere Polizeidienststelle.

Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide oder Suizidversuche. Da der Vorfall aber in Zusammenhang mit einer Öffentlichkeitsfahndung steht, hat sich die Redaktion entschieden, den Fall zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, bei der Telefonseelsorge findet Ihr rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.