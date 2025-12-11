Er könnte sich etwas antun: Teenager aus Hamburg vermisst
Hamburg - Wo ist Leon? Der 16-Jährige aus Hamburg wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie die Beamten mitteilten, verließ der Jugendliche seine elterliche Wohnung in der Otto-Grot-Straße im Stadtteil Neuallermöhe gegen 16 Uhr am Mittwochnachmittag - seitdem ist er verschwunden.
Den Ermittlern liegen Hinweise vor, dass sich der Teenager womöglich in der Nähe von Flensburg oder anderen Bereichen Schleswig-Holsteins aufhalten könnte.
Da bei dem Teenager eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann und die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Leon wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,70 Meter groß
- schlanke Statur
- blonde Haare
- zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer Jogginghose und einer schwarzen Mütze
Hinweise zum Aufenthaltsort des 16-Jährigen werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer der Vermissten auf der Straße sieht, kann den Notruf 110 wählen.
Titelfoto: Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Hamburg