Er könnte sich in hilfloser Lage befinden: Wo ist Eberhard N. (66) aus Ziezow?

Der vermisste Eberhard N. (66) könnte mit einem E-Bike unterwegs sein. © 123RF/foottoo, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Der 66-Jährige wurde zuletzt am 3. Juli gegen 7.30 Uhr an seiner Wohnanschrift in Ziezow, einem Ortsteil der Gemeinde Planetal im Landkreis Potsdam-Mittelmark gesehen.

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Eine umfangreiche, sofort eingeleitete Suche der Polizei habe bislang nicht zum Auffinden des Gesuchten geführt. Auch ein Hubschrauber sei dabei zum Einsatz gekommen.

Eberhard N. wird wie folgt beschrieben:

1,74 Meter groß

normale Statur

dunkelblondes, volles Haar

war bei seinem Verschwinden mit einer kurzen grün-grauen Arbeitshose, T-Shirt und Sandalen bekleidet

vermutlich mit schwarzem Kettler-Damen-E-Bike unterwegs



Die Polizei fragt, wer Eberhard N. gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann.